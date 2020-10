A l’issue de sa réunion de ce mercredi, le collège communal de Silly a adopter de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus au moment où celle-ci provoque une seconde vague de contaminations et d’hospitalisations, voire de décès !

Les services communaux ne sont désormais plus accessibles que sur rendez-vous du lundi au jeudi et ce, par téléphone au numéro général: 068/25.05.00. En ce qui concerne le CPAS, les permanences sont maintenues le lundi et le jeudi de 8h30 à 11h. Quant aux services d’aides aux familles, ils sont maintenus intégralement.

Par ailleurs, le bourgmestre Christian Leclercq et ses échevins doivent se résoudre à annuler une série d’évènements qui étaient programmés dans les prochaines semaines.

A commencer par la semaine mexicaine organisée par l’échevinat de la Culture et qui aurait dû se dérouler du 23 octobre au 1er novembre. La marche d’Halloween prévue le 30 octobre est également annulée, de même que le jogging After Halloween que devait se disputer le 6 novembre sous l’égide du service des sports.

De son côté, le bourgmestre suspend ses permanences tant que la situation sanitaire ne s’ameliore pas. La population sillienne peut obtenir toutes les informations utiles en lien avec celle-ci sur le site Internet de la commune quotidiennement réactualisée ainsi que par mail à l’adresse suivante: coronavirus@silly.be

Les autorités locales insistent encore sur le fait que ces mesures sont appelées à évoluer en fonction des décisions prises par le comité de concertation gouvernemental.