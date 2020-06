Le chantier de la station d’épuration de Silly est à présent parvenu à son terme, en même temps que la pose des collecteurs qui la relient au réseau d’égouttage.

Le système d’épuration, par boues activées, prend en charge les eaux usées des deux tiers des habitations de Silly mais aussi celles de la brasserie, soit une capacité de 1 000 équivalents-habitants. L’ouvrage se situe rue de Wastinelle, en bordure de la ligne TGV. Une zone de compensation d’inondations, ou zone de débordement, a été mise en œuvre à proximité, de façon à éviter la crue du cours d’eau en cas de fortes pluies.

Le coût des travaux est l’ordre de 1 800 000 € et financé par la SPGE. D’autres projets sont également en cours dans la commune : à Hoves, la station existante va être réhabilitée et sa capacité épuratoire sera revue à la hausse. Les études seront lancées cette année encore et devront notamment déterminer le choix du système épuratoire mis en œuvre, par biodisque, filtres plantés ou lagunage. Il restera enfin à réaliser, pour l’assainissement de la totalité des eaux de la commune, une station d’épuration dans le village de Graty.