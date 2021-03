En collaboration avec l’administration communale, le CPAS de Silly assurera le transport des habitants de l'entité vers le centre de vaccination le plus proche de chez eux, en l'occurence celui d’Ath qui a ouvert ses portes, en début de semaine, sur le site du Ceva pour les plus personnes de plus de 65 ans, celles de de moins de 65 ans présentant des comorbidités et les professions dites essentielles (policiers, pompiers, enseignants, etc.).

En cette période de crise sanitaire, les forces vives silliennes ont décidé de mobiliser leurs moyens respectifs pour faciliter la vaccination de tout un chacun domicilié sur le territoire concerné. Les deux véhicules du Silly Service - le taxi social du CPAS - seront mis à la disposition de la population locale. Ce service s'adresse en priorité à celles et ceux qui connaissent de réels problèmes de mobilité pour effectuer le trajet jusqu'au hall d'exposition de la capitale du Pays Vert.

Comme l'a dernièrement rappelé le bourgmestre Christian Leclercq suite à l'annonce par la SNCB de la fermeture prochaine du guichet de la gare de Silly, la moyenne d'âge est relativement élevée sur le territoire de l'entité puisqu'environ 25% de la population a plus de 60 ans.

Sur le plan pratique, dès qu’une personne reçoit sa convocation pour se faire vacciner, il lui suffira de prendre contact au 068/64.82.10, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h00, afin de réserver son trajet. En fonction de ses disponibilités, le taxi social Silly Service viendra alors chercher la personne chez elle, au départ de son domicile, pour la conduire gratuitement vers le centre de vaccination.

"Il est indispensable de faire sauter les obstacles qui ralentiraient la vaccination et de mettre en place les moyens qui permettent à chacun de se faire vacciner dès que possible", soulignent les responsables de l'institution. Le CPAS de Silly possède deux taxis sociaux qui sont mis à disposition sur réservation et qui rendent déjà bien des services à de nombreux citoyens de l'entité pour leur transport vers les services médicaux, vers les magasins pour les courses de première nécessité ou encore vers les service publics.

La mobilité ne peut être un frein à la vaccination de tous. C’est dans cet esprit d’entraide que se met en place cette opération vaccination-Covid. A Silly, la solidarité n’est pas un vain mot et c’est tous les jours qu’elle se concrétise sur le terrain. Pour de plus amples informations ou pour une réservation d’un transport, Silly-Service est joignable par téléphone au 068/64.82.10