Depuis sa création en 2002, le festival Théâtre au Vert a toujours veillé à contribuer à la visibilité des artistes et compagnies issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles en leur ouvrant grand ses scènes éphémères.

"Au fil des années, notre manifestation a permis le développement de liens solides entre eux et un public fidèle et enthousiaste.Dès après l’annonce des mesures de déconfinement d’application pour le secteur culturel, l’équipe du festival s’est réunie pour évaluer le travail impressionnant à mettre en oeuvre", explique Bernard Ligot, le coordinateur presse et relations publiques du Festival Théâtre au vert.

Ils se sont accordés sur les protocoles stricts à définir et à mettre en pratique afin de veiller à ce que toutes les consignes de protection soient respectées, notamment le maintien d’un distance minimum d’1m50 entre les différentes bulles personnelles du public, la limitation des jauges à 200 personnes, l’accès à du matériel de prévention, etc.; la concertation avec les compagnies concernant, entre autres, toute la programmation élaborée depuis plusieurs mois et qui nécessite d’être revue, adapté et au besoin modifiée et ont procédé à l’évaluation des conséquences sur les habitudes des festivaliers et le dialogue indispensable à installer avec eux afin de garantir la convivialité à laquelle le festival est attachée.

"Soucieux de permettre aux artistes, frappés très durement par la crise actuelle, et au public de se retrouver pour leur traditionnel rendez-vous estival, les membres de l’équipe du festival ont donc décidé -sans grande hésitation- de maintenir l’organisation de la 19ème édition du Festival Théâtre au vert prévu du 19 au 23 août prochain. Cette édition sera certes différente compte tenu des conditions sanitaires mais nous la voulons tout aussi rayonnante dans son contenu; les arts du cirque, les petites formes de spectacles et les représentations en plein air sur des sites champêtres seront privilégiés".

Les organisateurs communiqueront la programmation ainsi que toutes les modalités pratiques de cette organisation exceptionnelle au début du mois de juillet.