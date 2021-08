Mélanger sport et saveurs, c’est un peu la philosophie de la commune de Silly à l’occasion du premier trail des 3S qui a lieu ce dimanche 29 août. En marge de cet événement sportif, les produits locaux seront mis en valeur à travers la démarche Slow Food, le convivium Les Saveurs de Silly chapeauté par Sabine Storme et le réseau Cittaslow international dont Silly fait partie.

Les participants au trail auront la possibilité de déguster des produits de bouche de la région via divers stands qui seront installés en plusieurs endroits du parcours. "La santé et la nutrition sont liées, indique Sabine Storme. Nous voulons promouvoir une alimentation saine et équilibrée et en ce sens, connaître l’origine des aliments est important. Nous allons distribuer aux participants des aliments locaux, des produits du terroir comme des produits de bouche, des glaces par exemple et également des boissons."

Il apparaissait normal à la commune de Silly et à ses partenaires que le trail des 3S soit imprégné de la philosophie Slow Food. "Les producteurs locaux auront aussi l’occasion d’exposer leurs produits lors d’un marché qui se tiendra toute la journée à partir de 8 h 30 sur la place de Silly, indique Eric Perreaux, échevin des sports et des festivités. Les participants au trail vont également traverser la brasserie de Silly, un de nos partenaires, histoire de découvrir aussi ce site dans une ambiance conviviale."

Les organisateurs entendent se rapprocher au maximum de l’objectif zéro déchet. A ce sujet, les participants seront dotés d’un gobelet pliable.