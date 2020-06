Un livre va contribuer à perpétuer l’histoire vécue par cette région durant la guerre. L’ouvrage Rebecq se Souvient!, Histoire d’un village brabançon dans la tourmente de 1940-1945 est sorti de presse. Il s’agit d’un ouvrage traitant l’histoire que les populations de Rebecq et des environs ont vécue durant les cinq années de guerre, entre 1940 et 1945.

Il est publié à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire alliée en Europe et de la fin de la deuxième guerre mondiale.

Chaque sujet est basé sur des témoignages réels et d’époque. Une documentation importante constituée de pièces officielles, lettres, affiches, etc. ainsi que de nombreuses photographies collationnées depuis des années par le Cercle d’histoire et de généalogie de Rebecq, dont l’auteur est l’archiviste, complètent l’ouvrage.

Les événements tels qu’ils se sont produits tant à Rebecq, Quenast, Bierghes, Wisbecq (Saintes) en Brabant Wallon, qu’à Enghien, Petit-Enghien, Marq et Hoves (Silly) sont relatés avec une importante précision.

Récits émouvants

Ils impliquent les militaires mobilisés, puis faits prisonniers de guerre, les jeunes du STO, les résistants belges du Front de l’Indépendance et des Partisans Armés, du Corps 023 des PA et de l’Armée Secrète, ceux des réseaux d’évasion, ceux qui cachèrent les Juifs, les prisonniers soviétiques qui rallièrent la Résistance belge et combattirent l’ennemi à leurs côtés, etc.

Des récits émouvants parlent aussi de la collaboration, des dénonciations, des déportés dans les camps, des aviateurs alliés survivants des crashs aériens survenus dans la région, sauvés par la Résistance, de la libération, etc.

244 pages

Tout au long des 244 pages de l’ouvrage, le lecteur sera confronté à ce que la guerre a de plus sublime : la résistance face à l’ennemi et à ce qu’elle a de plus sordide : la collaboration. Les actions menées par ceux qui reçurent les honneurs après-guerre et celles accomplies discrètement par les Résistants de l’ombre y sont également évoquées.

C’est un récit passionnant où l’humanisme des uns côtoie la traitrise des autres. Une histoire humaine au cœur de la grande Histoire de la Belgique. Ce livre de 244 pages rédigé par Wilfred Burie est vendu 20 € aux bénéfices de l’association The Belgians Remember Them”.

Plus d’informations auprès de Wilfred Burie - « The Belgians Remember Them », rue Saint-Marcoult, 14 - à Silly. Tél: 068/286.466 belgian.remember@gmail.com – www.rebecq-memorial.eu/rebecq-se-souvient.php