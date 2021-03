Crise sanitaire oblige, le centre culturel de Silly doit renoncer à organiser dans des espaces intérieurs les spectacles, concerts et autres rendez-vous programmés tout au long de cette saison. Ses responsabes sont néanmoins parvenus à les maintenir en les déclinant au travers de balades thématiques et pluridisciplinaires qui se dérouleront de mars à décembre aux quatre coins de l'entité.

Qu'elles soient éducatives, musicales, théâtrales, gustatives ou encore sportives, celles-ci pourront se faire entre amis, en famille ou en solo. Au total, une quinzaine de promenades agrémentées d'animations en tous genres seront proposées dans les prochains mois et proteront sur huit thématiques différentes axées sur la nature et la découverte, l'histoire et le patrimoine, le terroir et la gastronomie, sans oublier la musique, les arts plastiques, le sport, le folklore et la balade ludique.

"L'épidémie nous oblige à nous adapter, à imaginer de nouveaux concepts et à faire preuve d'une grande flexibilité en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Si nous voulons maintenir l'emploi et continuer à obtenir des subventions de la fédération Wallonie-Bruxelles, nous n'avons pas le choix L'idée nous est venue de mettre sur pied un festival de balades permettant d'organiser en extérieur, avec des jauges réduites, des évènements tels que le parcours d'artistes, les saveurs de Silly ou encore la nuit de la musique", explique Marie Flamme, directrice du centre culturel local.

Suite aux dernières mesures restreignant les bulles de dix à quatre personnes et au reconfinement de certains secteurs décidés par le Codeco, l'équipe du centre culturel a été contrainte d'annuler la première balade prévue ce samedi 27 mars au départ de la place de Graty alors que celle-ci affichait sold-out. Pas moins de 140 marcheurs et 60 joggeurs s'étaient inscrits pour cette balade proposant un trail (parcours initiatique) et des animations sur l'eau. Celle-ci est reportée au dimanche 27 juin.

Fixée au 25 avril, la prochaine balade emmènera petits et grands du côté du maquis de Saint-Marcoult, haut-lieu de la Résistance durant la seconde guerre mondiale où un musée très intéressant à visiter a été aménagé à l'intérieur de l'église de ce hameau situé sur les hauteurs du village de Silly.

Parmi les autres balades à ne pas manquer, épinglons celle du 1er mai (pique-nique nature et Slow Food), une techno vélo party à l'occasion de la nuit de la musique (8 mai), la balade des petits artistes (23 mai) dans le cadre du parcours d'artistes (23 mai), la balade musicale autour du monde (19 juin) en lien avec la fête de la musique et Silly Silence, la balade d'Halloween (31 octobre) et celle du Père-Noël (12 décembre) pour finir l'année en beauté.

Bien qu'organisées à l'air libre, le port du masque restera obligatoire et la distanciation sociale devra être respectée, tant par les organisateurs que par les participants. Informations complémentaires et réservations au 068/55.27.23 ou au 068/25.05.12