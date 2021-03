Le mois prochain, une épicerie solidaire verra le jour dans la capitale du Slow Food. S'inspirant de la philosophie qui a valu à Silly d'être la première commune belge à obtenir ce label international, cette épicerie aura pour objectif de lutter contre le gaspillage et de permettre à tout un chacun de profiter des surplus alimentaires qui s’entassent dans nos frigos, nos jardins, chez nos producteurs ou aux confins de nos grandes surfaces.

"Ce lieu, nous le voulons convivial, accueillant et fidèle aux principes du Slow Food où le gaspillage et la surconsommation n’ont pas lieu d’être. Nous serons heureux d'accueillir la population et de partager avec elle fruits, légumes, produits laitiers et viande voués au rebus alors que ces denrées peuvent encore faire le bonheur de vos tables", confie Sabine Storme.

Et la responsable du projet, par ailleur présidente du convivium Slow Food, d'ajouter que celui-ci ne pourra être mené à bien qu'en y associant les habitants de l'entité avec pour seule ambition de créer du lien social, de redonner du sens à une consommation trop souvent aberrante tout en redonnant un petit coup de pouce alimentaire à ceux qui en ont le plus besoin.

Fruit d'un partenariat entre le Convivium Slow Food, le CPAS et le plan de cohésion sociale, cette épicerie unique en son genre sera ouverte chaque jeudi de 17h à 19h à partir du 22 avril prochain dans les locaux du syndicat d’initiative qui se situe au n°2 de la rue docteur Dubois, à Silly.

Pour ceux qui souhaitent aider à garnir ses étagères ou ses frigos de denrées non périssables, de fruits et légumes ou de produits dont la date de péremption n’est pas dépassée, l'épicerie solidaire les accueillera le mardi entre 18h et 19h (à partir du 20 avril). Comme la saison des fruits et des légumes n’a pas encore vraiment démarré, les conserves de fruits et de légumes, le riz, les pâtes, les légumes secs .... seront les bienvenus.

La page Facebook spécialement dédiée à cette épicerie informera de semaine en semaine les Silliens sur la vie et le fonctionnement de ce lieu de rencontre et de solidarité.