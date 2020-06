Les travaux ont coûté 1,8 million d'euros.

© DR

S’il a lui aussi dû être interrompu en raison de la crise du Covid, le chantier de la station d’épuration de Silly est à présent parvenu à son terme, en même temps que la pose des collecteurs qui la relient au réseau d’égouttage.Le système d’épuration, par boues activées, prend en charge les eaux usées des deux-tiers des habitations de Silly mais aussi celles de la brasserie, soit une capacité de 1.000 équivalent-habitant. L’ouvrage se situe rue de Wastinelle, en bordure de la ligne TGV.Une zone de « compensation d’inondations », ou zone de débordement, a été mise en œuvre à proximité, de façon à éviter la crue du cours d’eau en cas de fortes pluies.D’un montant de l’ordre de 1.800.000 € et financés par la SPGE, les travaux ont été réalisés par l’association momentanée Tradeco-TRBA-Balteau., signale l'intercommunale Ipalle.À Hoves, la station existante va être réhabilitée et sa capacité épuratoire sera revue à la hausse. Les études seront lancées cette année encore et devront notamment déterminer le choix du système épuratoire mis en œuvre, par biodisque, filtres plantés ou lagunage.