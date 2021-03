Jeudi soir, le site Lucas a une fois de plus attisé les débats lors du conseil communal. Ce dossier divise plus que jamais la majorité du bourgmestre, de plus en plus isolé au sein de son groupe. André Desmarlières a informé les mandataires qu'il avait reçu une mise en demeure de la société immobilière qui, l'an dernier, a remis une offre de 225.000€ pour acquérir le site Lucas en vue d'y construire des logements. A savoir une vintaine d'appartements et cinq maisons.

Dans sa lettre, le conseil du promoteur rappelle que des frais d'architecte et de géomètre ont été engagés et que la vente du site Lucas est irréversible après avoir reçu l'aval du conseil communal en date du 28 janvier 2020.

Et l'avocat d'ajouter que sa cliente menace de poursuivre la commun