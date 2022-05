Résidant dans le quartier des Haleurs à Ath depuis plus d'un an, Quentin et sa compagne, passionnés par les chats, ont dernièrement vécu une malheureuse histoire avec leur boule de polis Tails. Déjà âgé et ayant subi une ablation de la patte, l'animal prenait un vrai plaisir à se dégourdir à l'extérieur. Un jour, Tails est rentré et a commencé à rendre du sang et un morceau de carton rempli de viande. Comme l'animal à quatre pattes semblait être un véritable aventurier, le couple ne s'était pas davantage inquiété surtout que leur chat avait très vite récupéré.

La semaine dernière, Tails est une nouvelle fois rentré du domicile dans un état assez interpellant. "En plus de vomir de la bile, nous avons retrouvé des boulettes de plastique. Au fil des jours, son état s'aggravait. Il ne s'alimentait plus, miaulait de douleur et tombait dans sa gamelle d'eau". Après un traitement médicamenteux, le compagnon à quatre pattes de Quentin continuait à rendre... Bien que la prise de sang soit bonne, pour le vétérinaire, il est clair que ces boulettes de cellophane correspondaient à un acte volontaire loin d'être bienveillant ...

Le propriétaire de Tails a pris la décision d'arrêter de faire souffrir l'animal, déjà victime de problème de santé durant sa belle vie. Pour Quentin et sa compagne, il paraît évident que leur chat a été victime d'une personne malveillante. Aujourd'hui, le couple, amoureux des chats, souhaitent prévenir la population et plus particulièrement les résidents du quartier.

"Nous avons voulu déposer une plainte auprès de la SPA. Toutefois, il a été révélé qu'elle ne traitait pas les déclarations en lien avec les empoisonnements. De même pour la police. Récemment, une femme est venue nous voir pour prévenir que son chat avait également disparu étrangement dans le quartier. Pour nous, il paraît évident que des personnes n'apprécient pas les chats dans les alentours", précise Quentin.

Pour sa compagne, cette situation est scandaleuse surtout après les propos d'une voisine: "un chat reste chez lui, on envoie pas un chat crotter dans le jardin du voisin".

"J'aurais aimé qu'une enquête soit ouverte dans le quartier mais malheureusement,si même la SPA ne prends pas ce type de plainte au sérieux, je ne sais pas où l'on peut s'adresser".