Les villages de communes rurales où la connexion internet et 4G est très faible, voire même inexistante sont souvent appelés les zones blanches. Ce terme d'autant plus d'actualité à la suite de crise sanitaire et l'instauration du télétravail touche entre 2 et 3 % de régions au sein de notre pays.

Au sein de la Wallonie picarde, la commune de Frasnes-lez-Anvaing est fortement impactée par cette problématique. Marie Lorfèvre habite Buissenal et plus précisément à la rue Warloche qui a la malchance d'être domiciliée loin de leur borne internet (plus de 3 km). "Plusieurs techniciens nous ont dit ne jamais avoir vu cela", précise cette habitante.

Effectuant du télétravail depuis de nombreuses années, Marie rencontre de nombreux soucis. "Fort heureusement, je ne rencontre pas tous les jours ces problèmes mais bien une fois par semaine. Lors de réunions Skype ou Teams, il est impossible de mettre la caméra et/ou de partager un écran en réunion. Il est également infaisable d'archiver des emails sur OneDrive". Depuis la crise sanitaire, Marie Lorfèvre est contrainte d'effectuer du télétravail en compagnie de son mari. "Ce n'est pas toujours évident pour nous de partager une connexion déjà au ras des pâquerettes", poursuit cette habitante de Buissenal. "Je ne charge rien de trop lourd sur le serveur, je n'archive rien de trop lourd quand mon compagnon travaille en même temps sinon cela plante ou ralentit sa connexion. Parfois, il se connecte avec un pont 4G sur son PC pour me laisser notre internet et que nous ayons chacun une connexion potable".

Depuis plusieurs années, Marie et son compagnon possèdent un modem 4G qui booste leur connexion. "Nous sommes passés de 4 Mbps à 12 - 16 Mbps, parfois 35-40 Mbps quand nous avons de la chance. Ce n'est pas génial mais cela nous permet au moins de télétravailler. On espère avoir un jour la fibre optique, ils l'ont installé en aérien dans le centre de Buissenal. Mais, j'avoue être inquiète pour l'avenir. Nous habitons depuis 6 ans ici, on a acheté le terrain il y a 10 ans et en 10 ans rien ou presque n'a changé. La commune a fait de grandes déclarations, il y a quelques années disant que Frasnes n'était plus une zone blanche. Ce n'est pas notre cas. Je crains que cela ne s'améliore pas dans les années à venir. La connexion internet est vraiment le point noir de notre si joli village", conclut Marie Lorfèvre.

Un problème, une solution

Julien Lefevere est domicilié dans la région de Frasnes et a connu lui aussi d'importants problèmes. "Nous avions une connexion internet très moyenne et insuffisante pour faire du télétravail. La vitesse de connexion était de l'ordre de 12 Mégas. A deux en télétravail, ce n'était pas évident à gérer. Si l'un de nous deux envoyait un email avec une pièce jointe, la connexion ralentissait pour l'autre. Pour des réunions Zoom ou Teams, il était impossible de mettre la vidéo, et surtout impossible d'être nous-mêmes hôte de la réunion", indique l'habitant. "Notre opérateur n'a pas été d'une grande aide. Je les ai appelés plusieurs fois et selon eux aucune solution n'était envisageable. Au fil des années, la connexion s'est un peu améliorée, mais ce n'était toujours pas la panacée. Nous avons donc fini par faire appel à une société privée basée à Frasnes qui propose des solutions. Ils sont venus chez nous pour tester les appareillages et identifier la meilleure solution. Résultat après installation : vitesse de connexion multipliée par 10 et plus de souci pour travailler à deux. Je me demande encore pourquoi les gros fournisseurs ne proposent pas eux-mêmes ce genre de solution, ou ne conseillent pas aux clients de chercher dans ce sens", conclut Julien.