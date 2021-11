"La présidente du bureau n'était pas très cordiale et était à cran. D'ailleurs, un climat assez froid régnait dans la salle. Lorsque j'ai sorti mon téléphone pour répondre à un appel important, elle s'est jetée sur mon téléphone en me disant que c'était interdit. J'ai alors proposé à cette dernière de sortir pour pouvoir poursuivre mon appel. Toutefois, elle a fermé la porte à clé et a appelé les policiers", a précisé Franck devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai.

Lorsque que les policiers de Flobecq ou plutôt les "cow-boys", comme le prévenu les surnomme, sont arrivés sur place, Franck a précisé qu'il avait gardé son calme. "Je ne me suis pas opposé à leur interpellation. Dès le départ, ils ont été agressifs, tout le monde était d'ailleurs étonné de leur attitude. Une fois dans la salle de dépouillement, l'un d'entre eux a crié: Chopez-le. Je me suis donc retrouvé à terre et ils m'ont mis les menottes".

Selon les auditions de huit témoins, Franck ne faisait qu'utiliser son téléphone et se montrait agité. C'est pourquoi les services de police ont essayé à plusieurs reprises d'inviter le prévenu à quitter les lieux. N'acceptant pas la proposition des policiers, Franck s'est alors énervé. Il était donc inévitable que ces derniers interviennent sur-le-champ.

Traumatisé par la violence des policiers

Malentendant et ne comprenant pas toujours les questions de la juge, Franck a tout de même évoqué que les témoins mentaient. "J'ai été victime de cette histoire et discriminé car auparavant j'étais candidat pour le parti populaire. Aujourd'hui, je suis encore traumatisé par la violence des policiers".

Sans mauvais jeux de mots, le représentant du ministère public a précisé que le prévenu ne voulait en aucun cas entendre les faits qui lui sont reprochés. Il a donc sollicité une peine de 4 mois de prison. Quant à l'avocat de Franck, il a sollicité une suspension du prononcé ou un sursis simple. Le jugement sera prononcé le 14 décembre.