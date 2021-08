En 2018, Julie Verhelst est devenue indépendante complémentaire et propose aujourd'hui de la lingerie menstruelle pour les femmes de tout âge. En étant adepte du zéro déchet et voulant retourner à l'essentiel, cette passionnée de couture a voulu se lancer un réel défi.

"Je savais que beaucoup de femmes utilisaient des protections jetables. L'idée était donc de diminuer l'impact écologique, c'est ainsi que ma petite entreprise NondiDjoul est née. D'abord, j'ai commencé avec les culottes, les tangas et les strings. En plus d'être plus écologique, les tissus utilisés sont biologiques et antibactériens, il y a donc moins d'odeurs. En ce qui concerne le lavage, il n'y a rien de plus simple: il suffit d'utiliser de l'eau froide. Les femmes se rendent comptent de leur impact écologique et se retournent ainsi vers les créations locales. Les retours sont, en tout cas très positifs jusqu'à aujourd'hui et certaines se demandent même pourquoi elles n'ont pas essayé plus tôt", précise Julie.