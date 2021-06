Comme nous l'annonçions voici peu, le charmant petit village de Thoricourt accueillera bien, en août prochain, son traditionnel festival Théâtre au Vert dans le respect, il va de soi, des règles sanitaires. Il faudrait une nouvelle et brutale dégradation de la situation épidémiologique en Belgique causée par le variant Delta pour réduire à néant tous les efforts consentis par les organisateurs pour célébrer comme il se doit les 20 ans d'existence de cet évènement culturel dont la vocation est de dépoussiérer en milieu rural l'art théâtral, encore trop souvent réservé à un cercle d'initiés dans les grandes villes, en le rendant accessible au plus grand nombre.

Ce n'est pas un hasard si la petite équipe du festival met un point d'honneur à pratiquer des tarifs défiant toute concurrence et même une réduction de 50% pour les plus jeunes (5€) tout en leur proposant des pièces susceptibles d'éveilleur leur curiosité pour les arts de la scène.

Les organisateurs viennent de dévoiler la programmation de cette édition 2021 qui se déroulera du 18 au 22 août prochains. Anniversaire oblige, ces derniers ont mis les petits plats dans les grands en sélectionnant avec soin un florilège des meilleures productions en arts vivants de la fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Le choix s'est aussi porté sur des spectacles invitant à bouger après avoir été confinés tels que Le Grand Voyage de Georges Poisson, Le Départ, Viens, on se tire ou encore Hissons haut les voiles.

Après des mois de repli forcé par la pandémie, la proposition commune est d'offrir au public une grande bouffée d'oxygène en invitant petits et grands à quitter leurs bulles pour se retrouver et se réinventer. Comme chaque année, les festivaliers auront l'occasion de partager des moments de découverte et de convivialité avec de talentueux comédiens bien de chez nous.

Cerise sur le gâteau, l'affiche mettra à l'honneur le président du festival, Christian Leclercq, par ailleurs bourgmestre de Silly, au travers d'une comédie légère et romantique qu'il a écrite spécialement pour les 20 printemps de Théâtre au Vert. Intitulée On dîne à Uccle, on soupe à Saint-Marcoult, cette création est mise en scène par Evelyne Rambeaux. Au chapiteau des Baladins du Miroir viendront s'ajouter deux nouvelles scènes.

Il sera possible de réserver et d'acheter ses places en ligne à partir du 15 juillet sur le site www.theatreauvert.be ou par téléphone au 068/65.96.26