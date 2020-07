Thoricourt: Théâtre au Vert survit au Covid-19 ! Pays Vert M. Del. © DR

Les organisateurs ont pu maintenir le festival malgré les contraintes sanitaires.



Alors que la pandémie est toujours bien d’actualité, Théâtre au Vert est un des rares évènements incontournables à pouvoir être maintenu cet été en Wallonie Picarde.



La question de savoir s’il n’était pas préférable d’annuler cette édition 2020, 19e du nom, a longtemps taraudé les organisateurs mais leur envie de présenter au public de nouvelles pépites des arts de la scène a fini par l’emporter.



“Vu le climat anxiogène du moment et après plusieurs mois de confinement, les gens ont plus que jamais besoin de divertissement et d’évasion. Les recommandations du CNS seront respectées à la lettre et que nous adapterons les mesures préventives en fonction de l’évolution de la situation d’ici le coup d’envoi du festival”, commente Bernard Ligot, chargé des relations publiques.