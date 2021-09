Sous un soleil de plomb, de nombreux stands attendaient les fidèles chineurs grâce à plus de 80 exposants présents ce dimanche matin à la brocante des Bastions. Pour Karolina et Cyril, les nouveaux repreneurs de cet événement dominical, cette première est une véritable réussite.

"Nous sommes ravis de cette nouvelle édition. Les exposants et les acheteurs sont au rendez-vous. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité à exprimer leur joie à la suite du relancement de la brocante. Bien entendu, comme toutes les premières, nous étions un peu stressés concernant la météo et les autres brocantes qui risquaient fortement d'empiéter sur la nôtre", précisent Karolina et Cyril Montois.

Après plusieurs mois d'absence, la brocante des Bastions a donc pu être réorganisée grâce à ce jeune couple. "Avec ma femme, nous faisions régulièrement les brocantes et notamment celle des Bastions le dimanche matin. Malheureusement, avec la crise sanitaire, notre petite promenade du week-end a été suspendue durant plusieurs mois. Récemment, nous avons été informés que la brocante des Bastions recherchait un repreneur. Etant des Tournaisiens et adeptes de ce mythique marché aux puces, nous avons envoyé notre candidature", avait déclaré Cyril Montois dans nos éditions du 25 août dernier.

C'est en respectant les mesures sanitaires et en améliorant la sécurité que les nouveaux repreneurs ont relevé le défi. "Des détails vont sûrement encore être améliorés au fil des jours. Nous sommes peut-être beaucoup plus pointilleux que notre prédécesseur. Toutefois, les brocanteurs respectent nos décisions et sont très réceptifs", concluent Karolina et Cyril.

Des brocanteurs conquis

Adepte des brocantes et heureuse de pouvoir à nouveau exposer, Christine était présente très tôt ce dimanche matin à la brocante des Bastions. "C'était un moment tant attendu depuis des mois. Ce n'est que du pur bonheur pour le public et les exposants. Un seul mot sortait de la bouche des personnes présentes: enfin. En ce qui concerne l'organisation, celle-ci est irréprochable comme toujours, avec cette convivialité et cette chouette ambiance", conclut Christine qui reviendra sans aucun doute dimanche prochain.