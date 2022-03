Sachets, mégots de cigarettes, canettes, bouteilles, lingettes. Tous ces déchets se rencontrent malheureusement encore trop souvent le long de nos cours d’eau. À cela s’ajoutent depuis deux ans les masques et gants… Lors des Journées wallonnes de l’eau, trois villes de notre région s’activent sur le terrain grâce à l’aide de bénévoles et des kits d’équipement fournis par Be WaPP (Wallonie Plus Propre).