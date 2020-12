L’asbl Animaux en Péril et ses associations soeurs (Le Rêve d’Aby, Equichance, Animal sans Toi..t et Help Animals), qui se sont constituées parties civiles dans ce dossier, ont appris ce mardi par l’intermédiaire de leur avocate, que la première audience de l’affaire Pascal Delcourt devant le tribunal correctionnel de Tournai était fixée au mercredi 13 janvier 2021.

Pour rappel, Pascal Delcourt vient d’être récemment renvoyé devant la juridiction correctionnelle tournaisienne par la chambre du conseil pour des faits très graves de maltraitance animale commis au printemps 2016, soit il y a près de cinq ans. A l’époque, une saisie d’une cinquantaine de chevaux ainsi que de nombreux autres animaux avait alors été ordonnée par une juge d’instruction du parquet de Tournai.

Les refuges à la cause dans ce dossier, et qui avaient accueilli les animaux saisis, espèrent que Pascal Delcourt, multirécidiviste depuis plus de 10 ans, sera enfin condamné à la mesure des faits commis et qu’il se verra interdire de détenir à vie des animaux.

Rappelons que ce marchand de chevaux, bien que poursuivi à plusieurs reprises, a toujours bénéficié jusqu’ici de l’indulgence des tribunaux. En outre, depuis l’affaire de 2016, plusieurs saisies d’animaux (dont 14 chevaux en juillet 2019) ont également été ordonnées par le bourgmestre de Lessines.

Au total, ce ne sont pas moins de 22 préventions à charge de Pascal Delcourt qui devront être analysées par le tribunal. Parmi elles, on y trouve évidemment des infractions à la loi sur la protection des animaux, mais également de nombreux délits sanitaires tels que l’abattage clandestin, la mise sur le marché de la viande impropre à la consommation et la falsification de passeports.

"Si Pascal Delcourt s’en sort encore une fois avec des peines légères ou avec sursis, nous perdrons définitivement confiance en la justice qui, jusqu’à présent, n’a jamais vraiment envoyé de signal fort en direction des bourreaux d’animaux. C’est l’occasion ou jamais !", commente Jean-Marc Montegnies, président de l’asbl d’Animaux en Péril dont le refuge est basé à Meslin-l’Evêque (Ath).