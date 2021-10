Agé de 21 ans, Dorian est soupçonné d'être le dirigeant de cette association connue sur Ath. Toutefois, devant la barre le prévenu a stipulé le contraire. "Je reconnais avoir détenu et vendu du cannabis mais je n'ai jamais été le dirigeant. Valentin était notre chauffeur, il nous conduisait sur les lieux de rendez-vous et allait également chercher la marchandise. En échange, il recevait des stupéfiants", a précisé le jeune homme.

De manière générale, 200 grammes étaient achetés par les principaux dealers qui se les divisaient par la suite pour vendre à des connaissances dont des mineurs. "On avait chacun notre propre business", a déclaré l'autre dealer. Les accusés n'ont aucun antécédent judiciaire. Le représentant du ministère public requiert donc une peine de 3 ans d'emprisonnement pour les deux personnes ayant eu un rôle principal dans cette affaire. Les autres risquent tout de même une peine de deux ans.

"Dorian déclare devant la barre qu'il n'y avait aucune hiérarchie dans ce trafic. Dans cette affaire, nous sommes face à une association horizontale et non verticale. De plus, mon client ne savait pas que certains de ses clients étaient des mineurs. Je sollicite donc l'acquittement pour l'accusation en tant que dirigeant. En ce qui concerne les faits de vente et de détention, je demande une suspension probatoire", a précisé l'avocate de Dorian.

Un intrus parmi les accusés ?

Lors de l'audience, le jeune Alex était sur le banc des accusés en ne sachant pas ce qui lui était reproché. "Je suis effectivement un consommateur de drogue et il m'arrive de vendre. Cependant, je ne fais en aucun cas, partie d'une association. D'ailleurs, je ne connais même pas les autres accusés, je n'ai jamais vu leur visage". Le représentant du ministère public a tout de même sollicité une peine de deux ans à son égard.

Le jugement sera prononcé le 8 novembre.