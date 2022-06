Le sujet n’était pas inscrit à l’ordre du jour du conseil communal de Brugelette, jeudi soir, mais il était attendu. Il s’agit bien entendu de la question relative au "sens de circulation" dans le village de Gages, suite au sondage de la population organisé dimanche dernier. L’idée était de baliser l’instauration d’une sorte de "sens giratoire" pour les milliers d’automobilistes convergeant vers le parc zoologique de Cambron-Casteau.

On sait comment la population (147 personnes) a voté (notre édition de vendredi) : en faveur d’une "entrée" via la rue de Gand et d’une "sortie" par l’avenue des Cerisiers.