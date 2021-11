Voilà quelques jours ont débuté les travaux de "connexion" entre l’hôpital Notre-Dame à la Rose et le centre-ville (historique) de Lessines. Une quarantaine de personnalités, soit locales, soit attachées à la cité lessinoise, ont rédigé un texte teinté de regret et lancent un appel aux autorités communales. Elles émettent des réserves sur le fond et la forme de ce chantier important.

"Le vocable “connexion Grand Rue – Hôpital Notre-Dame à la Rose” pose d’emblée deux grandes questions" indiquent-elles. D’une part car le site est, depuis 1242, destiné à vivre en autarcie, à l’instar des béguinages flamands, ceinturés de murs et fermés sur eux-mêmes. D’autre part, paradoxalement, car les bâtiments abattus dans la Grand-Rue seront reconstruits, limitant donc cette connexion pourtant prônée à cor et à cri.

Ce chantier provoquera par ailleurs la démolition complète et irréversible des bâtiments ayant servi à la CAP (Commission d’assistance publique), témoins d’une partie essentielle de l’histoire du lieu. Ils sont situés sur le site de l’hôpital, bien repris sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et candidat à un classement au patrimoine de l’Unesco."