Les travaux s’étaleront sur une durée d’un an hors intempéries et congés. Ils consisteront en la pose d’une nouvelle canalisation, la pose de trois stations de pompages, qui reprendront toutes les eaux usées et les amèneront vers la future nouvelle station d’épuration, et la pose d’un nouvel égout à la chaussée Brunehault depuis la rue de Steenkerque. Cette dernière partie sera prise en charge par la commune pour un total de 250.000 € subsidiés à 40 %.