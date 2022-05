L’été approche à grands pas et avec lui son lot de barbecues entre amis ou en famille. Mais, entre les sempiternelles merguez et les lards trop cuits, ce qui semble être une bonne idée au départ se transforme souvent en déconvenue gustative. Pour y remédier, Action et Recherche Culturelles (ARC) Enghien/Silly propose un atelier original. Yves Crohain en explique le concept.

"À l’occasion de nos 25 ans d’activités, ces 25 et 26 juin, nous organisons un atelier barbecue orchestré par le renommé Master Chef Jean Neyskens sous le thème : "A la découverte de la maîtrise parfaite de nos joyeux repas au jardin". Ce sera l’occasion pour les participants d’apprendre à séduire tant leurs convives par la diversité, l’originalité et la créativité des mets cuisinés. L’objectif de l’atelier est de devenir de vrais héros du jardin."

Les apprentis cuisiniers d’extérieur apprendront à concocter un menu gastronomique de grillades avec quatre services, de la bouchée apéritive au dessert.

"Ce menu sera minutieusement élaboré ensemble, poursuit Yves Crohain, et savouré à sa juste valeur au terme de la cuisson de chaque plat. Notre choix, selon nos préférences et attentes, pourra de plus se porter vers un menu exclusif poisson ou viande. Les plus curieux pourront s’inscrire aux deux formules."

Ces ateliers proposés par l’ARC Enghien/Silly ont pour vocation d’oser s’initier à la diversité des préparations : saisir, griller, rôtir ou fumer.

"Pendant les trois ou quatre de l’atelier, les participants recevront de précieux conseils en cuisson et techniques de grillades. Le cours est conçu pour un petit nombre de personnes afin que chacun puisse participer aux préparatifs."

Le module s’articulera autour de différents points. "Tout d’abord, nous aborderons consciencieusement la sélection des ingrédients, l’attrait du matériel et son bon fonctionnement, l’association des épices et la préparation des sauces."

"Ensuite, nous préparerons le menu gastronomique quatre services, réalisé à base de produits locaux, sains et de qualité. Succulentes grillades parfaitement assaisonnées, accompagnements variés de féculents, sauces saisonnières, fruits croustillants grillés et légumes légèrement braisés, nous découvrirons une autre manière de cuisiner dans la diversité avec notre barbecue."

Information et inscription : - 0472 28 08 85