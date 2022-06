A l’heure où on évoque de plus en plus la transition énergétique, de nombreuses solutions sont apportées afin de produire localement une électricité la plus verte possible. Parmi ces solutions, on retrouve la biométhanisation. La biométhanisation est la transformation de nos déchets (déchets agricoles, déchets alimentaires et déchets verts) en électricité et chaleur.

La biométhanisation peut se faire en masse ou via des unités de production de plus petite échelle. Ces dernières se multiplient ces dernières années en Wallonie. Nombreux sont les experts qui associent la biométhanisation au mix énergétique de la Belgique de demain.

Sur Frasnes-lez-Anvaing, il n’y a pas encore de projets de biométhanisation agricole. Pourtant, les agriculteurs sont intéressés par cette production. Mais par faute de temps ou par méconnaissance du projet, les initiatives n’aboutissent pas.

La commune de Frasnes-lez-anvaing a décidé d’organiser une soirée de présentation à destination des agriculteurs du territoire de Frasnes-lez-Anvaing mais aussi à ceux des communes voisines. La société Walvert viendra ce mardi 7 juin à 19h30 à la Maison de Village d’Anvaing (Drève du Château, 1A à 7910 Anvaing) afin de donner toutes les clés aux agriculteurs. Walvert est spécialisé dans l’étude, la conception, la construction et l’exploitation de projets de biométhanisation agricole en Région wallonne.

Inscription obligatoire pollec@frasnes-lez-anvaing.be ou au 069/87.16.35. Formulaire également disponible en ligne https://forms.gle/pHS8h4EJ8TJGqvaj8