Vu les conditions météorologiques du week-end, la braderie de la foire d’hiver d’Ath a été annulée dimanche après-midi. Pour l'association des commerçants athois, la sécurité de la population primait sur l'événement., précise Nicolas Langhendries, le président de l’association.

Cet événement festif aurait normalement dû accueillir 35 ambulants dans les rues de Nazareth, du Moulin, des Hauts-Degrés et au Pont Quelin. Du samedi après-midi, voyant l'ampleur de la tempête, la plupart d'entre eux avaient déjà annuler leur participation.

Sondage réalisé auprès des commerces

Pour l'association des commerçants athois, il n'était pas envisageable de reporter cette festivité convoitée par de nombreux citoyens. "D'autres événements sont déjà programmés pour les week-ends à venir. De plus, à l'approche des vacances de carnaval, certains commerçants partent en vacances et ne sont donc pas en mesure d'ouvrir les boutiques. Nous avons réalisé un sondage auprès des commerces et la majorité d'entre eux souhaitaient annuler la braderie et non la postposer", explique Nicolas Langhendries.

Malgré la météo maussade et l'annulation de la braderie, certains commerçants ont tout de même laissé leurs portes ouvertes aux clients ce dimanche après-midi. En plus de la braderie, les Athois ont également dû se passer du célèbre champ de foire dont l'inauguration se déroulait vendredi soir. Fort heureusement, petits et grands peuvent désormais profiter des activités de la foire jusqu'au 6 mars.