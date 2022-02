Présenté ce mardi soir par l'échevin des Finances, Sébastien Dorchy, le budget communal 2022 est loin d'avoir fait l'unanimité auprès de la minorité. Ce dernier a ainsi indiqué le maintien d'un IPP à 7%, le pourcentage le plus bas de Wallonie picarde., a précisé le parti Ecolo., a répliqué l'échevin des Finances.

Concernant le budget ordinaire, qui permet le fonctionnement régulier de la commune, le résultat général prévisionnel pour 2022 présente un boni de plus de 19 400 €. "On nous présente un boni général qui fond comme neige au soleil ; de 1.500.000 € au compte de 2019, il est aujourd’hui de 506 000€. Le budget est donc en mali de 207 000 € à l’exercice propre. La situation financière de la commune nous inquiète beaucoup pour les années à venir", a indiqué Michel Devos (PS)

Un subside destiné à la Croix-Rouge qui interpelle

Avec des recettes de 13,3 millions d'euros et des dépenses plus ou moins similaires, le parti socialise déplore des recettes surestimées tandis que plusieurs dépenses sont quant à elles, sous-estimées. C'est notamment le cas pour les fournitures, l'entretien et la location de vêtements de travail (15 000 €). "C’est bien mais est-ce suffisant pour une trentaine d’ouvriers ? De plus, le subside à la Croix Rouge (5 000 €) qui devrait, selon nous, être plus important vu les nombreux services rendus à nos concitoyens les plus fragilisés, de plus en plus nombreux, grâce à l’épicerie sociale et à la boutique de 2ème main. Une économie pourrait être faite sur les crédits affectés aux festivités diverses pour majorer la dotation à la Croix-Rouge. C’est incompréhensible". Jacques Dupire a également été interpellé par ce subside, qui aurait pu être augmenté. "Le subside de la Croix-Rouge est passé en début de législature de 2 500 à 5 000 euros. De plus, il y a quelques mois, j'ai contacté le Président de la Croix-Rouge pour demander s'il fallait hausser l'aide communale. Ce dernier a déclaré que non, c'est pour cette raison, que nous n'avons pas augmenté la dotation. En cours d'année, s'il est nécessaire de la hausser, nous le ferons", a précisé Sébastien Dorchy. En réponse à Jacques Dupire, ce dernier a répliqué ceci: "Je n'ai pas besoin que quelqu'un qui n'a jamais haussé la dotation, me rappelle qu'il faudrait peut-être le faire aujourd'hui".

Des projets reportés

Pour 2022, la commune de Frasnes souhaite mettre en place de nombreux projets. Ce sont donc 54 investissements qui sont prévus pour cette année, avec un total de dépenses qui s'élève à 5,7 millions d'euros. "Comme dans tout budget, des projets ont dû être reporté ou mis entre parenthèses", explique Sébastien Dorchy. " Certains étaient tout à fait réalisables comme l'accès PMR à l'hôtel de ville et à la piste d'athlétisme, l'incorporation d'une ludothèque au sein de la bibliothèque, l'installation d'abribus ou encore et pas des moindres , des travaux de sécurisation incendie et la sécurisation de l'ensemble des établissements scolaires", ajoute Marie-Colline Leroy (Ecolo).

Dans le budget extraordinaire, il est toutefois prévu de revoir la sécurité au niveau de la chaussée de Brunehault à Oeudeghien et d'investir plus de 100.000 € pour l’aménagement de stationnements de vélos dans le cadre du projet Wallonie Cyclable. "Nous regrettons l'absence de crédit pour le plan communal de mobilité qui serait bien utile au vu de l'urbanisation sans cesse croissante", s'exclame Michel Delitte, chef du parti Horizon Citoyen. Au niveau de l'enseignement, le budget 2022 prévoit notamment le pavage de la cour de l'école d'Anvaing (25 000 €), l'achat d'un bus scolaire (100 000 €), l’aménagement de classes à l’école d’Oeudeghien (70 000 €) ou encore l'achat de tableaux interactifs (25 000 €).

Pour conclure, Sébastien Dorchy a tenu à indiquer que la commune de Frasnes-lez-Anvaing "investit de façon considérable dans la mobilité douce, les économies d'énergie et maintient sa politique généreuse en matière d'enseignement". Celui-ci a également demandé à la minorité "d'arrêter de faire croire au citoyen que la commune de Frasnes n'est pas impactée par la crise sanitaire et que c'est la majorité MR qui travaille mal ou qui dépense sans compter".