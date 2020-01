Ce n’est pas la première et la dernière fois, hélas, que les responsables du refuge des Collines (ASBL Opale) basé à Lessines sont témoins d’actes de maltraitance et de cruauté envers les animaux.

Ces derniers pensaient avoir tout vu mais c’était sans compter sur la barbarie dont sont capables certains êtres humains. Fin de cette semaine, les exploitants de ce refuge ont été alertés par une dame horrifiée qui venait de découvrir dans un fossé d’une rue peu fréquentée, à Deux-Acren, un chien atrocement mutilé.

Il est très vite apparu qu’il s’agissait d’un jeune berger malinois dont la mort ne remontait qu’à quelques jours.

"La pauvre bête a été dépecée sur toute la longueur des côtes qui paraissent avoir été coupées tout en étant vidée de ses organes. Celle-ci présentait également plusieurs lésions nettes et précises entre les pattes arrière, sur les flancs ainsi que près des organes génitaux", commente encore sous le choc Alison Lamont, soigneuse et attachée de presse au sein du refuge lessinois.

Comme si ce macabre spectacle ne suffisait pas, une patte découpée gisait non loin du corps du chien supplicié. "En revanche, il n’y avait aucune trace de peau, pas une goutte de sang et les organes étaient manquants. Sa position atteste sans aucun doute d’une mort non naturelle", poursuit notre interlocutrice.

"J’attends le rapport de la police ayant constaté ces faits odieux pour déposer une plainte contre X et faire en sorte qu’il subsiste une trace judiciaire au cas où l’auteur serait identifié", précise Pascal De Handschutter, bourgmestre de la cité de Magritte.

Bruno Deheneffe