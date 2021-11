Cette année, mis à part l’instauration logique du Covid Safe Ticket, et sauf nouvelles mesures sanitaires, le festival Jeux de NIM aura bien lieu ce dimanche 7 novembre, de 10h à 18h, à la salle des Acacias, à Enghien.

Une nouvelle qui réjouit Carine Maréchal et l’équipe du magasin de jeux enghiennois. "Une fois le scan du Covid Safe Ticket passé, ce sera une organisation similaire aux années précédentes. Nous aurons le même nombre d’exposants. Les distributeurs et les auteurs sont vraiment heureux de retrouver le chemin des animations. En effet, le nombre de sorties a été ralenti l’an dernier, car il est plus difficile de vendre un jeu de société si on ne peut pas le faire tester par le public."