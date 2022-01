Depuis trois mois, Marian Clément a mis en place un groupe Facebook reprenant les emplois disponibles dans la Région du Pays des Collines. "Il y a quelques années, lorsque j’ai quitté mon statut d’étudiant pour entrer sur le marché du travail, je me suis très vite rendu compte que trouver un emploi n’était pas une sinécure. Certaines offres d’emploi manquent de publicité et cela fonctionne très souvent par le bouche-à-oreille. On passe donc très souvent à côté d’opportunités…

A l’inverse, une fois de l’autre côté de la barrière, ma casquette de conseiller de CPAS m’a fait constater que la situation était également très compliquée pour les employeurs. Qu’ils soient publics ou privés, il est devenu difficile pour certaines entreprises de trouver de la main d’œuvre nécessaire." nous indique le conseiller CPAS Marian Clément.

"Il y a un peu moins de trois mois, j’ai donc décidé de lancer le groupe Facebook « Emplois du Pays des Collines et alentours ». Lorsqu’un emploi est disponible, certains employeurs me contactent et je partage l’annonce sur le groupe Facebook. Les citoyens peuvent donc la consulter et la partager auprès de leurs proches. A l’heure actuelle, le groupe compte 440 membres. J’aime à croire que cela permet à l’offre et la demande de se rencontrer." se réjouit le Président du PS frasnois.

"Obtenir un emploi, c’est le meilleur ascenseur social qui peut exister et ce, sans compter l’épanouissement que cela peut procurer. C’est donc une thématique très importante pour moi", conclut le socialiste frasnois.