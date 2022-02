En faisant connaissance avec les nouveaux arrivants comme les cinq nouveaux ours noirs, tout droit arrivés du Québec ainsi que Julia et Moli, deux orangs-outans de Sumatra, le public a aussi pu découvrir en primeur le restaurant Thaï Gourmet dont le décor risque d'en émerveiller plus d'un. Ce dernier propose par ailleurs, un buffet à volonté composé de spécialités Thaïlandaises. "On a été très heureux de constater que le nouveau restaurant Thaï Gourmet plaît énormément. C’est vrai que la décoration y est particulièrement soignée et la possibilité de voir les animaux du refuge de la Fondation interpelle le public. Pour rappel, ce sont des animaux saisis ou abandonnés".

En plus de retrouver les merveilles du parc, les visiteurs ont également montré leur engouement pour les hôtels, situés au coeur des différents mondes. "Ce week-end, on a senti l’enthousiasme et la joie des visiteurs. On remarque que la saison de 11 mois sans interruption pousse beaucoup de visiteurs à prendre l’abonnement 2022 avec l’envie de profiter à fond du Parc à chaque saison. De plus, le Pairi Daiza Resort a affiché complet tout le week-end. Il reste toutefois, quelques places en semaine en février et, pendant tout le mois, les résidents profiteront de doux extra (bulles et chocolats) sur le thème de l’amour", conclut Claire Gilissen.