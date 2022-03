Attendus depuis quelques mois, les comptes 2020 de Nautisport ont enfin été présentés lors du dernier conseil communal. Un retard que Stephan De Brabandere, président de la RCA Nautisport et conseiller communal (Écolo), explique. "Nous avons dû prendre le temps de réorganiser l’administration financière. Il y avait une perte de confiance. Ce n’était pas dû à une ou deux personnes, mais à des procédures et à l’organisation. Tous ensemble, nous avons décidé de revoir cette organisation et de travailler avec un bureau externe."

Et la charge de travail semble avoir été colossale. "Quand on se met à ranger sa maison, on commence par un énorme désordre, poursuite Stephan De Brabandere. C’est ce qui s’est passé avec la clôture des comptes 2020. Nous avons voulu nettoyer dix années de désordre et ça a pris énormément de temps. Maintenant que les procédures sont en place, nous pouvons travailler plus efficacement et les comptes 2021 seront validés ce mois par le CA."