La chaussée de la Libération à Hacquegnies (Frasnes-lez-Anvaing) a été le théâtre d’un tragique accident de moto, ce samedi peu avant 16 heures. Un groupe de motards, venant du rond-point des Fourmis, se dirigeait vers Tournai quand l’un des ouvreurs, pour sécuriser un carrefour, a effectué une manœuvre de dépassement. C’est à ce moment que le drame est survenu, suite à une collision avec un autre motard qui avait dévié de sa trajectoire.

Le choc a malheureusement été fatal au premier conducteur, dont l’engin a terminé sa course dans un fossé. Dans un état critique à l’arrivée des premiers secours, la victime n’a pas pu être réanimée par les équipes du SMUR et les ambulanciers au vu de la gravité de ses blessures.

Le chauffeur de la seconde moto a été sérieusement touché et a été acheminé, avec sa passagère, moins gravement blessée, vers l’hôpital d’Ath.

De nombreux véhicules de secours ont été envoyés sur les lieux: deux ambulances et un SMUR de la caserne de Rebaix (Ath) ainsi qu’une ambulance et un SMUR de Renaix. Une autopompe, un véhicule de balisage et un autre de commandement avaient été mobilisés par les pompiers leuzois de la zone Wapi.

Durant l’intervention, la circulation a été entravée de part et d’autre du lieu de l’impact.