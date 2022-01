Mercredi dernier, le conseil communal chiévrois accueillait Vincent Van Leynseele, responsable du Pôle économie circulaire et juridique de l’intercommunale Ipalle, pour un exposé relatif au projet de création d’un recyparc commun aux entités de Chièvres, Brugelette et Lens. Une nouvelle infrastructure implantée sur le territoire de Chièvres aux abords du rond-point de l’avion.

"Nous avons été contactés il y a un peu plus d’un an par la Commune de Lens, déclare Vincent Van Leynseele. Ne disposant pas d’un vrai recyparc sur son territoire mais plutôt d’un dépôt communal gérant les principaux flux de déchets, celle-ci souhaite se doter d’une infrastructure répondant aux normes en vigueur et se conformer à la réglementation wallonne". Rattachée à l’intercommunale des déchets Hygea, l’entité de Lens n’est actuellement affiliée qu’au seul service de collecte en porte-à-porte. " Elle avait donc l’opportunité, vu la proximité avec notre territoire, de demander une offre de service à Ipalle."