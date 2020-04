Afin d’éviter de propager le virus, ces derniers ont trouvé refuge au sein de la ferme des scouts

La conférence des bourgmestres de Wallonie Picarde prend très au sérieux la question des migrants sans abri qui circulent sur le territoire de notre région. Pour faire face à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, une vidéoconférence a rassemblé ce lundi 30 mars les membres de la commission « transmigrants » de la conférence des bourgmestres.

Les bourgmestres, échevin(e) s et autres membres de cette commission, estimant que le confinement est la seule solution disponible actuellement pour éviter la propagation du coronavirus, ont considéré qu’il était irresponsable de laisser des migrants dans la rue. Pour des raisons sanitaires évidentes, en plus des préoccupations humanitaires, il a été convenu de trouver des solutions d'hébergement dans la plus grande urgence.

Large élan de solidarité avec les migrants en WaPi

Plusieurs villes et communes de Wallonie picarde ont ainsi pu identifier et mobiliser, dans un délai extrêmement court, des endroits où confiner ces migrants. Avec l'aide de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et de la Croix-Rouge, des lieux de vie provisoires ont été équipés et sont actuellement disponibles pour accueillir des petits groupes d'une dizaine de personnes.

A Enghien, les autorités communales, les membres locaux de la plateforme citoyenne et la section locale de la Croix-Rouge se sont mobilisés pour participer à cet élan de solidarité. Un petit groupe de migrants à pu être accueilli, dès ce mardi soir, dans un hébergement collectif situé au sein de la ferme des scouts.

Un confinement strict et un accueil limité dans le temps

La durée du séjour de ce petit groupe de migrants sera limitée à la période de confinement imposée par le gouvernement fédéral. Des bénévoles de la plateforme citoyenne habitués à la prise en charge des migrants assureront l'accueil et le ravitaillement de ces personnes. Avec les autorités communales, ils ont fixé des conditions très précises à leur présence. Le confinement s'appliquera ainsi de manière stricte, ce qui signifie que ces personnes resteront dans les locaux mis à leur disposition et équipés avec la générosité de nombreux Enghiennois mobilisés pour la circonstance.

Ces migrants arrivent à Enghien en bonne santé. Un suivi médical sera néanmoins assuré par un médecin spécifiquement désigné pour cette mission. Si l'un d'entre eux devait présenter des symptômes du coronavirus, il serait immédiatement transféré dans un autre centre d'accueil géré par la Croix-Rouge.

En plus des nombreuses solidarités qui se sont mises en place à l'échelle des quartiers et après le soutien apporté à la maison de repos et à différents autres services locaux par la confection de près de 2000 masques, les membres du collège communal remercient une nouvelle fois les Enghiennois pour l'élan de générosité qu'ils manifestent aux migrants sans abri dans le contexte tellement particulier imposé par la crise actuelle.

