Les échevins Ronny Balcaen et Christophe Degand ont récemment invité les agriculteurs de la région à une conférence-débat consacrée à un projet d’installation d’une unité de biométhanisation à Ath.

En charge, notamment, de l’énergie, de la propreté publique et de la gestion des déchets, Christophe Degand trouve le projet très intéressant. "Une bonne gestion des déchets est essentielle, tant les déchets de nos parcs, jardins et bords de route que ceux produits par l’agriculture. Et Walvert nous propose une bonne solution en les utilisant pour produire à la fois de l’électricité, de la chaleur et un digestat qui servirait d’engrais aux agriculteurs. Elle nous permettrait de maîtriser les coûts et de contrôler nos sources d’énergie, ce qui est devenu d’une importance vitale."