Un tout nouveau service vient de voir le jour à Enghien. Christian Tollet a mis en place depuis ce 15 novembre son taxi collectif "MobiTous" qui propose de déposer les citoyens de la région à leurs rendez-vous médicaux. Après 33 ans de travail dans le commerce, cet habitant a décidé de se tourner vers d’autres horizons afin de proposer un service plus humain. Son projet a d’ailleurs tapé dans l’œil de la commune d’Enghien qui y voit de nombreux intérêts.

L’histoire de MobiTous a commencé en 2020 suite à une faillite. "J’ai travaillé pendant 33 ans dans le commerce avant de perdre mon emploi, pour cause de faillite, en juillet 2020", indique Christian Tollet, créateur de MobiTous. "J’ai donc tenté de retrouver du travail dans le même secteur d’activité avant de me rendre compte qu’il ne me correspondait pas. J’ai donc imaginé d’autres alternatives qui se sont conclues par la création de MobiTous."

Depuis le 15 novembre dernier, Christian Tollet a pu concrétiser son projet en proposant un service de taxi collectif, MobiTous, qui vise principalement les personnes à mobilité réduite. "Je voulais rendre mon service de taxi plus humain", confie-t-il. "J’ai donc décidé de me tourner vers un service de taxi collectif dédié principalement aux personnes à mobilité réduite de la région d’Enghien. Après une étude de marché, je me suis rendu compte qu’il y avait une trentaine de résidences pour personnes âgées dans la région. Malgré cela, aucune compagnie de taxi ne proposait de transport adapté aux PMR. J’ai donc décidé de pallier ce manquement avec MobiTous. La commune d’Enghien a d’ailleurs montré pas mal d’intérêts pour le projet."

© D.R.



De nombreux citoyens sont déjà ravis de pouvoir bénéficier de ce service qui manquait cruellement à la région. "J’ai dû faire plusieurs investissements, notamment au niveau de mon véhicule, pour pouvoir mettre ce service en place", poursuit Christian Tollet. "Cet investissement n’a pas été vain au vu des premiers retours qui s’avèrent très positifs. Les réservations sont d’ailleurs déjà nombreuses jusqu'en décembre."

Les personnes désireuses de prendre rendez-vous peuvent contacter Christian Tollet via sa page Facebook : (1) MobiTous | Facebook, par téléphone au 0496/59.81.07 ou par mail à l’adresse : info@mobitous.be. "Je propose mes services sept jours sur sept. Les personnes faisant appel à MobiTous pourront bénéficier d’un remboursement auprès de leur mutuelle. Je prends en charge les patients dans un rayon de 30 kilomètres autour d’Enghien mais suis disposé à les conduire à n’importe quel endroit de Belgique. Ils bénéficieront d’un forfait de prise en charge comprenant également les dix premiers kilomètres. Le coût des kilomètres supplémentaires s’ajoutera à ce forfait", conclut Christian Tollet.