Ce dernier raconte l'histoire d'un petit garçon de 7 ans qui tente d'accrocher sa maman à la vie, grâce à une liste qu'il a rédigé selon ce qui lui semble valoir la peine d'être vécu: une liste de toutes les choses géniales dans le monde.

Ne voulant pas annuler cette pépite de leur programmation, le Centre Culturel du Pays des Collines a donc sollicité le comédien, François-Michel Van de Rest pour qu'il réfléchisse à une adaptation en extérieur de la pièce afin que l'équipe puisse offrir ce spectacle au public.

L'artiste a très rapidement accepté de se lancer dans cette aventure et a fait le lien entre son espace de jeu et la SLOW BOX, boîte reçue chez certains citoyens et remplie de petites choses qui font du bien.

C'est à partir de sa réflexion, que l'équipe du Centre Culturel du Pays des Collines a fait appel à l'illustratrice Sara Conti. A deux, les artistes ont parlé, ont inventé un chemin commun: ils ont dit ce qu'ils voulaient dire et entendu ce que l'autre voulait dire.

Le 4 juin, sur le marché hebdomadaire de Frasnes-lez-Buissenal et sur le marché Croque et Troque à Ellezelles, les citoyens sont invités à découvrir cette merveille adaptée avec une scénographie spéciale pour l'occasion.

Dans le cadre du projet SLOW, le Centre Culturel du Pays des Collines devait accueillir au mois de mai le spectacle Toutes les choses géniales.