De nombreuses activités sont au programme ce samedi 18 et dimanche 19 décembre.

Le week-end s’annonce animé à Ath où les activités vont se multiplier. De nombreuses activités de Noël seront au programme dont une parade lumineuse ainsi que la visite de plusieurs marchés de Noël. La culture ne sera pas en reste puisqu’expositions et concerts sont également prévus. Le port du masque et le Covid Safe Ticket seront néanmoins d’application pour la plupart des événements.

Dès samedi, trois activités seront mises en place dans la région. Une exposition assez originale prendra place au sein de l’église Saint-Pierre de Mainvault où des crèches seront exposées. Dans le même temps, une visite du marché de Noël organisé par les Francs de Bruges est prévue. Elle sera organisée dans la cour de l’ancienne gendarmerie à la Chaussée de Tournai. Le CST sera obligatoire. Ce dernier ne le sera toutefois pas pour participer à la grande parade lumineuse d’Ath. Elle défilera dans les rues du centre-ville dès 18 h et mettra à l’honneur les animaux et la magie de Noël. Le port du masque sera quant à lui bel et bien obligatoire.

En clôture de ce week-end de festivités, deux autres activités seront au programme. Le marché de Noël des associations prendra place dans le hall des expositions situé au zoning des primevères à Ath. Il se déroulera de midi à 20 h. Port du masque et CST seront d’application. En parallèle, les Musicordes en l’église Saint-Martin d’Ath fêteront leur 25e anniversaire. Concert de musique baroque et exposition de poteries et peintures seront organisés pour l’occasion, en collaboration avec l’asbl A Toi aussi.

Le programme s’annonce donc chargé en ce dernier week-end avant Noël. Le bon respect des règles sanitaires en vigueur actuellement sera de mise afin d’éviter toute contamination.