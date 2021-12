Allées, arbres centenaires, gare et atelier des trains à vapeur, bâtiments historiques, lieux de culte et de culture, les 75 hectares du Jardin des Mondes sont parés de mille feux. Pour les fêtes, le Jardin des Mondes devrait être le plus grand espace illuminé de Belgique. Winter Time à Pairi Daiza, ce sont aussi des décorations monumentales dont de nombreux animaux lumineux grandeur nature. Le Parc accueillera de nouvelles scénographies scintillantes parmi lesquelles un panda, des éléphants, des girafes. Les orchestres d’automates dans leur boule de neige géante seront de retour ! Un écrin parfait pour le Père Noël qui a confirmé sa présence du 18 au 24 décembre.

La plus grande patinoire flottante d’Europe

Winter Time à Pairi Daiza, c’est aussi l’endroit rêvé pour s’adonner aux joies de la glisse. Située sur le plan d’eau à côté de l’Izba, la patinoire écologique flottante XXL (1500 m2) peut accueillir jusqu’à 500 visiteurs. Sa structure est conçue avec des matériaux 100% recyclables. Contrairement aux patinoires classiques, la patinoire de Pairi Daiza ne requiert pas d’alimentation permanente en eau et en électricité.

Nouveau à Pairi Daiza : des aurores boréales

Dès le 18 décembre, d’impressionnantes vidéos d’ambiance seront projetées sur trois des bâtiments emblématiques du Parc dont l’ancienne abbaye, longtemps restée inaccessible en raison de fouilles archéologiques, et qui accueillera cette année un nouveau vidéo-mapping. Pairi Daiza proposera aussi une première : des aurores boréales dans le grand dôme installé près du temple bouddhiste du Royaume du Milieu. Pas besoin de se rendre en Islande ni dans les pôles ! Ce mapping à 360° immergera les visiteurs au cœur de ce phénomène lumineux exceptionnel. Des couleurs et des images qui mettront sûrement les gourmets en appétit. Des mets festifs et de saison (saumon, raclette, vin chaud) seront disponibles dans ce grand dôme féérique et gourmand. Une édition limitée de la bière de Noël X’Mas brune aux subtiles notes d’épices, gingembre, cannelle et chocolat, brassée et embouteillée au cœur même de Pairi Daiza sera aussi disponible. Des animaux à la fête.

Avec plus de 7.000 animaux et de nombreux endroits couverts, Pairi Daiza s’apprécie en toutes saisons. Qu’ils décident de se rouler dans la neige, comme les pandas géants, les manchots papous ou les ours à collier ou juste de s’y dégourdir les pattes avant de rentrer dans leurs territoires intérieurs comme les lions, les girafes ou les primates, les protégés du Jardin des Mondes profiteront aussi de la fête. Ils auront tous droit à de petites surprises de Noël. Les soigneurs leur prépareront régulièrement des enrichissements thématiques.

Des séjours pour prolonger le plaisir

Pendant les vacances de Noël, les 100 logements du Pairi Daiza Resort sont complets. Il reste encore quelques disponibilités en décembre. L’occasion de vivre un séjour inoubliable au plus près des morses, des ours blancs, des manchots, des tigres de Sibérie, des ours noirs, des daims, des ours bruns, des loups ou encore des otaries de Steller. Par ailleurs, le parc vient d’ouvrir les réservations de séjours pour les premiers mois de la saison 2022 : resort.pairidaiza.eu