L'Arum Titan (Amorphophallus titanum) possède une des plus hautes inflorescences du monde a été prêtée au parc Pairi Daiza par le jardin botanique de Meise pour une durée de cinq ans. Et pour la première fois depuis son arrivée en 2018 au coeur du plus beau jardin zoologique européen, cette plante à la fois gigantesque et extraordinaire est en fleur.

Il s'agit d'un phénomène rare puisque plusieurs années peuvent s'écouler entre deux floraisons et que celle-ci est éphémère puisqu'elle ne dure que quelques jours. Dernière particularité de cette plante qui a été découverte dans la jungle de Sumatra en Indonésie : sa floraison s'accompagne d'une odeur fétide qui a pour objectif d'attirer les insectes.

© D.R.



Une telle floraison suscite toujours beaucoup d’attention dans les jardins botaniques du monde qui ont la chance d’en présenter au public. A Pairi Daiza, cette fleur d’un peu plus de 2 mètres de haut s'offre au regard des visiteurs dans la serre tropicale (Tropicalia). Pour l'admirer, ces derniers devront dès lors se dépêcher avant que la fleur ne fâne, ce qui devrait se produire dans 48 heures environ.