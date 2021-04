Dès le 24 avril, les habitants de la région de Frasnes-lez-Anvaing découvriront une herboristerie-droguerie à la rue Outre à Anvaing. Pour Jenny Druart, gérante de ce nouvel établissement, c'est l'occasion de proposer des produits naturels à la population qui doit généralement se rendre dans les plus grandes villes pour trouver ce type de commerce.



"J'ai toujours été très proche de la nature. Au quotidien, j'utilise les plantes médicinales et les produits naturels. C'est un peu mon mode de vie. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé d'ouvrir une herboristerie-droguerie que j'ai baptisé La Jenny'sterie. De plus, j'ai toujours voulu être indépendante. A la base, je suis enseignante en soins animaliers et un jour, j'ai souhaité changer de voie. J'ai donc suivi deux formations en herboristerie et par la suite, j'ai lancé mon projet", déclare Jenny.