Ce vendredi en soirée, dans le cadre d'une enquête menée par la zone de police Sylle et Dendre, une plantation de cannabis a été découverte à Chièvres.

Un peu plus de 700 plants ainsi que du matériel de culture ont été saisis. "Deux personnes ont été interpellées sur les lieux, privées de liberté et présentées à la Juge d’Instruction en charge de dossier. Ce dossier a été traité en l’étroite collaboration entre les services de polices locale et fédérale dans le cadre du démantèlement de cette plantation", précise le Denis Gilbert, premier commissaire à la zone de police Sylle et Dendre .

Outre l’enquête policière qui se poursuivra, le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité ORES est intervenu sur les lieux pour constater les fraudes liées à la mise en œuvre d’une telle plantation. "Voici une photo d'une des pièces dans lesquels se trouvait la plantation. "", ajoute notre interlocuteur.