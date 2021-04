Victor Renard et Laure Delitte se sont lancé le défi d'ouvrir leur propre commerce, à la rue des campeaux à Saint-Sauveur.

"Nous avions l'envie de travailler pour nous, de refaire du bon et d'être un commerce local. Nous allons proposer de la charcuterie, un service traiteur mais également des fromages. Nous comptons travailler avec mon frère qui est agriculteur à Pipaix afin de valoriser le circuit court et proposer des produits frais et de qualité. Nous avons notamment l'intention de travailler avec de la viande Blanc Bleu Belge. C'est important pour nous et la population se retourne de plus en plus vers le local" , déclare Victor Renard, gérant de la boucherie.

Installée au coeur de l'entité de Saint-Sauveur, la nouvelle boucherie sera accessible au grand public dès le 7 avril et donnera la possibilité aux citoyens de la région de profiter de leurs produits frais.