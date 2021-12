Depuis quelques jours, les visiteurs du célèbre parc Pairi Daiza peuvent découvrir une ambiance hivernale grâce à sa saison de fin d'année : « Winter Time 2021 ». Jusqu’au 9 janvier, les ours blancs, les morses, les rennes, les Tigres de Sibérie et les manchots accueilleront les visiteurs dans le Jardin des Mondes largement illuminé.

Certaines personnes ont donc déjà sûrement aperçu la nouvelle boutique au coeur de la Terre du Froid. Celle-ci risque d'ailleurs de fortement plaire aux petits et aux grands. Baptisée le "Santa Claus Trading Post", la boutique rappelle en son sein, les animaux du froid et l'ambiance des fêtes de fin d'année.

"En raison du coronavirus, il n'y avait plus de rencontre entre les enfants et le Père Noël. Nous avons donc décidé de transformer la maison du Père Noël en une boutique", indique Claire Gilissen, chargée de communication au sein du parc Pairi Daiza. "Les visiteurs étaient très demandeurs de ce type de boutique. Ils pourront ainsi y retrouver des produits de bouche comme du sirop d'érable, des articles de décoration ou de papeterie dans la thématique des animaux du froid et de Noël".

Loin d'être éphémère, la boutique sera accessible tout le long de l'année. Cette dernière permettra au public de faire un tour dans le parc tout en faisant des emplettes pour les fêtes de fin d'année ou pour d'autres occasions. Si vous n'avez pas encore tous vos cadeaux sous le sapin, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur au sein du "Santa Claus Trading Post".