Le refuge des Colliines a récupéré ce jeudi des chiens et des oiseaux vivant dans des conditions indignes

Suite à un arrêté de saisie, le refuge des Collines géré par l’asbl Opale a pris en charge ce jeudi, à Lessines, plusieurs chiens ainsi que des oiseaux vivant dans des conditions catastrophiques. Il s’agit de deux chihuahuas et de quatre canaris.

« L’odeur nauséabonde des lieux embaumait leurs corps. Ils n’avaient aucun couchage propre. Ils passaient leurs journées à enjamber la crasse afin de pouvoir se déplacer et survivre. Un second scénario de l’horreur, deux mois seulement après l’une de nos pires saisies », témoignent sur leur page Facebook les responsables du refuge lessinois.

Et ces derniers d’ajouter que les chiens détenus dans la crasse se déplaçaient dans la maison et ne sortaient que très peu. Le premier constat de l’état de santé des animaux est affligeant et de nombreux soins sont prévus. Les chiennes souffrent toutes les deux d’un poil non entretenu, de beaucoup de nœuds et d’une grande fatigue.

Agée d’environ 12 ans, la petite de couleur chocolat souffrait le martyre suite à son harnais qui lui rentrait complètement dans la chair, en dessous de son épaule.

« Nous avons réussi à lui extraire tant bien que mal cet harnais pour pouvoir soigner la plaie. Celle ci est remplie d’infections et dégage une odeur nauséabonde. L’harnais rentré dans sa peau était complètement rouillé et lui serrait énormément. Ses poils ont été tondus, la plaie a été entièrement nettoyée et elle est donc dès aujourd’hui sous antibiotiques. Elle a une forte déviation de la patte avant gauche et présente une forte boule au niveau du thorax. Elle n’a plus aucune dent », précise-t-on du côté de l’asbl Opale.

La petite chienne au pelage beige a, quant à elle, environ 4 ans. Ses dents sont remplies de tartre et elle présente une double canine qui devra être enlevée. Un détartrage sera également effectué.

Elles sont actuellement au chaud dans un fauteuil et reçoivent toute l’attention qu’elles méritent. Elles ont héritées d’un shampooing sec avant de passer au bain d’ici quelques jours. Elles ont également reçu un traitement anti parasitaire et un vermifuge. Elles sont épuisées et se reposent déjà.

En ce qui concerne les canaris, ces derniers étaient détenus dans de minuscules cages ne correspondant aucunement à leurs besoins éthologiques. Les cages étaient dans un état de saleté affolant.

L’entièreté des canaris avaient leurs ongles beaucoup trop longs les empêchant de se mouvoir correctement. Une suspicion de gales aux pattes a également été détectée et sera soignée. Ils ont été installés dans une cage adaptée, le temps d’une quarantaine avant de rejoindre la volière extérieure du refuge basée dans la cité de Magritte.

B.D