Une opération anti-stups menée avec succès à Frasnes-lez-Anvaing

Deux personnes ont pu être interpellées, une a été incarcérée.

Jeudi 11 février dernier, les hommes du service d'enquêtes et de recherches de la zone de police des Collines ont mené une action dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants. En effet, appuyé par de nombreux membres de leur propre zone ainsi que d'un maître-chien de la Police Fédérale, et sous la direction d'un juge d'instruction tournaisien, ils ont réalisé une arrestation en flagrant délit avant de mener une perquisition à Frasnes-lez-Anvaing.



"Le résultat est positif", apprend-on du côté de la zone de police en question. En effet, un téléphone portable, 44 boulettes de cocaïne pour un total de 31 grammes et 45 boulettes d'héroïne représentant cinquante grammes ont été saisis. Les forces de l'ordre ont également pu mettre la main sur la somme de 5 740€.



"Une personne de Bruxelles et une personne de Frasnes-lez-Anvaing ont été interpellées, présentées devant le magistrat instructeur et inculpées. La première a été incarcérée alors que la seconde a été relaxée sous conditions."



Par cette action, la zone de police des Collines en profite pour rappeler que la lutte contre les stupéfiants est une priorité de son plan zonal de sécurité 2020-2025.