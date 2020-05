À l’instar des musées, un autre service culturel athois, celui de la bibliothèque, va progressivement tourner la page du confinement pour permettre aux lecteurs de recommencer à emprunter des livres.

À partir du 18 mai et jusqu’au 26 juin, le centre de lecture publique mettra en place un système de take-away reposant sur un service de retrait qui privilégiera l’application des règles d’hygiène et de prévention recommandées dans le cadre de la lutte contre la transmission du coronavirus.

Celles-ci garantiront à la fois la sécurité du public et celle des bibliothécaires. Concrètement, il sera possible de réserver des livres et d’en prendre possession sur rendez-vous dans une tranche horaire comprise entre 13 h 30 et 16 h 30.

Les adhérents auront la possibilité de réserver en semaine, de 9 h à 11 h 30, au 068/68.13.43 (pour la section jeunesse), au 068/68.13.44 (pour la section adulte) ou par mail (bib.com@ath.be) en mentionnant leur nom et prénom ainsi que le numéro de leur passeport lecture.

Le choix des bouquins s’effectuera directement via le catalogue mis en ligne sur le site de la bibliothèque Jean de La Fontaine (boulevard du Château).

Comme d’habitude, il sera possible d’emprunter six livres qui seront à retirer dans le sas de la bibliothèque, à l’heure du rendez-vous fixé. Dans un premier temps, seuls les ouvrages empruntés via le take-away seront repris mais aucune amende de retard ne sera réclamée jusqu’à fin août 2020.

Selon l’évolution des mesures prises par le Conseil national de sécurité, la bibliothèque projette de rouvrir de manière partielle à partir du 30 juin prochain. Seules les sections jeunesse et adulte seront d’abord accessibles et sous certaines conditions. La salle de lecture et l’espace public numérique resteront, pour leur part, fermés jusqu’au 1er septembre.

