Les tenanciers du café Don Quichotte ont hâte de revoir leurs fidèles clients.

Logé à la même enseigne du coronavirus que tous les autres cafetiers, Sergio Martinez et son papa, Henry, vont devoir prendre leur mal en patience jusqu’au 4 avril, date à laquelle ils espèrent pouvoir rouvrir leur bistrot de la rue de France.

"À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles", commente Sergio avec philosophie. Le jeune patron du Don Quichotte de la Dendre croise néanmoins les doigts pour que l’épidémie du Covid-19 ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

"On espère que d’ici trois semaines la situation sanitaire va s’améliorer et que les activités du secteur Horeca pourront reprendre, mais rien n’est moins sûr", s’inquiète Sergio.

Pendant ce délai de fermeture imposé par le gouvernement fédéral, notre interlocuteur s’attend à un gros manque à gagner.

"Virus ou pas, il va falloir continuer à payer les factures. J’espère que nos dirigeants aideront financièrement les petits indépendants que nous sommes. Heureusement, nous sommes un petit café familial qui n’emploie des serveurs qu’occasionnellement", poursuit Sergio, qui s’attendait à ce que la police fasse le tour des cafés pour s’assurer que ceux-ci ferment leurs portes à minuit.

Son papa se pose lui aussi beaucoup de questions dans ce climat socio-économique aussi incertain.

"L’État a pris ses responsabilités, mais j’espère qu’il ne va pas nous laisser tomber. Même si j’ai appris à vivre avec peu et que je ne suis pas dépensier, j’ai une famille à nourrir et des impôts à payer."

Rencontrer des gens

D’origine colombienne, Henry est de nature à prendre du recul par rapport à l’actualité et à la peur que celle-ci peut engendrer.

"Si j’exerce ce métier, ce n’est pas seulement pour gagner ma vie mais aussi pour rencontrer des gens et discuter avec eux. Pour me sentir en vie, la parole et le contact humain me sont indispensables."

Henry va profiter de ces trois semaines de repos forcé pour passer du temps avec les siens tout en formulant le vœu que cette crise épidémique sans précédent renforce la solidarité entre les gens.

Bruno Deheneffe