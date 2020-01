Dans notre édition régionale du 29 novembre dernier, nous avons relaté le témoignage d’une habitante de Ligne opposée à la désaffectation de la tombe de sa grand-mère reposant en terre commune depuis 1987 au cimetière d’Ormeignies.

Laëtitia Merchiers n’est pas la seule à ne pas comprendre pourquoi le nouveau décret wallon de 2009 sur l’entretien et la gestion des jardins du silence l’oblige à financer à ses frais l’exhumation du corps de sa défunte mamie pour l’inhumer quelques mètres plus loin dans un espace dédié aux emplacements prévus pour les concessions.

Pour rappel, celles-ci sont valables pour une durée de 30 ans, moyennant un coût de 678 € en plus de la taxe communale de 300 €.

À cela, il faut ajouter pour les familles dont un être cher a été inhumé dans une parcelle gratuite valable pour une durée de dix ans (terre commune), les frais liés à l’achat d’un nouveau cercueil et au paiement d’un second enterrement nécessitant de faire appel à une entreprise de pompes funèbres.

Native elle aussi d’Ormeignies, Sylvie Corbisier, de Grandmetz, se dit également préjudiciée par la législation en vigueur et vient de lancer une pétition en ligne sur la plateforme change.org qui s’adresse en priorité à la Région wallonne et au ministre de tutelle. En l’espace de deux jours, celle-ci a déjà récolté une centaine de signatures.

"Mes parents reposent également à Ormeignies. Si mon papa n’est pas concerné par cette réglementation irrespectueuse de nos défunts, car il se situe dans la parcelle des anciens combattants, la dépouille de ma maman l’est bien puisque celle-ci se trouve en terre commune", confie sa fille.

Notre interlocutrice a pris acte du fait que la Région wallonne a décrété le retrait des tombes abandonnées ainsi que celles appartenant à la commune dont celle de sa maman.

"Il s’agit d’un moyen de gagner le plus de places possible au mépris des morts et de leurs familles. Tout le monde n’a pas les moyens de débourser 3 000 € pour organiser de nouvelles funérailles. À défaut d’avoir l’argent, la loi actuelle ne laisse aucune autre alternative que celle de transférer nos chers disparus dans un ossuaire, tels des anonymes, avec une plaque nominative comme maigre consolation", déplore Sylvie Corbisier.

Cette dernière ainsi que les autres pétitionnaires contestent les modalités de ce décret qui, à leurs yeux, s’apparente à une profanation injustifiée. Les plaignants réclament le maintien en état des tombes régulièrement entretenues et qui reçoivent toujours de la visite.

"La législation devrait être modifiée pour permettre la location des parcelles communales tout en maintenant les défunts à leur emplacement initial", ajoute encore l’instigatrice de cette pétition circulant sur la Toile. Dans le cas qui l’occupe, celle-ci estime, en outre, que l’administration communale n’a pas appliqué le décret à la lettre

"Je n’ai reçu aucun courrier de la Ville alors que le décret stipule bien que le gestionnaire public doit préalablement avertir les familles par écrit, lesquelles disposent d’un mois pour réagir avant le début de l’affichage devant les tombes."

Même s’il en est convaincu, le bourgmestre s’engage à vérifier, le cas échéant, que ses services ont bien respecté la procédure légale.